الجمعة 29 أيلول 2023
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أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط بـ 2023

مهاجرين تعبيرية
مهاجرين تعبيرية
لقي أكثر من 2500 مهاجر مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولات عبور البحر المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه "حتى 24 سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022".اضافة اعلان

وشددت على أن "أرواحا تُزهق أيضا على الأرض بعيدا عن أنظار الرأي العام"، مشيرة إلى أن "الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم".

وأضافت أن "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".

المصدر: "روسيا اليوم"

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