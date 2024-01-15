أكثر من 90 ألف شهيد وجريح في غزة

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قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، انه منذ السابع من تشرين الاول، استشهد ما لا يقل عن 23968 فلسطينيًا في غزة وأصيب 60582 معظمهم من النساء والاطفال.وأضاف ان هناك اكثر من 7 الاف من المدنيين لا زالوا تحت الانقاض.وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الى 339 شهيدا فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، فيما بلغ عدد المٌصابين، بجروح مختلفة، 4197 فلسطينيًا، من بينهم 635 طفلًا.وبلغ عدد النازحين في القطاع 1.9 مليون نازح، يتلقى ما مجموعه 1.78 مليون نازح المساعدة من الأونروا.ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس، بما في ذلك 160 الف نازح في الشمال ومدينة غزة حيث المرافق تتجاوز طاقتها الاستيعابية بكثير.ويعيش في محافظة رفح، وهي الملاذ الرئيسي للنازحين، أكثر من مليون شخص في مكان مكتظ للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.-- (بترا)