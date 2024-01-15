الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 90 ألف شهيد وجريح في غزة

ضحايا غزة
ضحايا غزة
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، انه منذ السابع من تشرين الاول، استشهد ما لا يقل عن 23968 فلسطينيًا في غزة وأصيب 60582 معظمهم من النساء والاطفال.اضافة اعلان
وأضاف ان هناك اكثر من 7 الاف من المدنيين لا زالوا تحت الانقاض.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الى 339 شهيدا فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، فيما بلغ عدد المٌصابين، بجروح مختلفة، 4197 فلسطينيًا، من بينهم 635 طفلًا.
وبلغ عدد النازحين في القطاع 1.9 مليون نازح، يتلقى ما مجموعه 1.78 مليون نازح المساعدة من الأونروا.
ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس، بما في ذلك 160 الف نازح في الشمال ومدينة غزة حيث المرافق تتجاوز طاقتها الاستيعابية بكثير.
ويعيش في محافظة رفح، وهي الملاذ الرئيسي للنازحين، أكثر من مليون شخص في مكان مكتظ للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
-- (بترا)
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