السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها

العلمان الروسي والإسرائيلي
العلمان الروسي والإسرائيلي
قررت الحكومة الألمانية الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف "إسرائيل" في القضية المنظورة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الحكومة الألمانية إنها "ترفض اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها".اضافة اعلان
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