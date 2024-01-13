ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها

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قررت الحكومة الألمانية الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف "إسرائيل" في القضية المنظورة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.وقالت الحكومة الألمانية إنها "ترفض اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها".