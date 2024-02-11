الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا: علينا الاستعداد للحرب خلال 5 سنوات

الجيش الألماني
الجيش الألماني
قال رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير إن على بلاده أن تكون مستعدة للحرب في غضون 5 سنوات.

وفي حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أشار بروير إلى أن الاستعداد للحرب عبارة عن عملية مرحلية.اضافة اعلان

وقال بروير "ليس لدينا وقت إلى ما لا نهاية، لأنه لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة تُفرض علينا حرب محتملة من الخارج".

وأضاف "عندما أتابع المحللين وأرى احتمال وجود تهديد عسكري من روسيا، فهذا يعني بالنسبة لنا وقت استعداد من 5 إلى 8 سنوات".

وفي رده على سؤال عن احتمال توسيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب إلى ما وراء أوكرانيا، قال قائد الجيش الألماني "النيات أولا وقبل كل شيء. أرى ذلك في ما يكتبه بوتين ويقوله، وفي أفعاله بأوكرانيا".

وتابع قائد الجيش الألماني "هذا يشمل القدرات العسكرية، لقد رأينا أن روسيا تحولت إلى اقتصاد الحرب بقرار مجلس الدوما، والآن الاحتمال يتزايد".

جدير بالذكر أن ألمانيا قررت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية زيادة الإنفاق على الدفاع وأنشأت صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتحديث قواتها المسلحة.

ووقعت الحكومة الألمانية عديدا من عقود شراء الأسلحة، أهمها شراء مقاتلات "إف-35" ومروحيات نقل من طراز "شينوك" الأميركية، ونظام دفاع صاروخي إسرائيلي الصنع من طراز "آرو 3". الأناضول
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