أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل السبت، إرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى شرق البحر المتوسط، بحسب واشنطن بوست.وستنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة قبل أسبوع.وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نشر حاملة الطائرات الثانية، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم واشنطن لجهود حماية المدنيين.وقال البيت الأبيض، في بيان حول المكالمة الهاتفية، إن الزعيمين ناقشا "تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، من دون ذكر غزة بشكل مباشر.كما تحدث بايدن السبت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع .-- (بترا)