الجمعة 30 حزيران 2023
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أميركا تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في عهد ترامب

اليونسكو
اليونسكو
عادت الولايات المتحدة رسميا إلى منظمة اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارىء لهذه المنظمة التابعة للامم المتحدة والتي مقرها في باريس.اضافة اعلان

وقال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياغو ايرازابال موراو على وقع التصفيق "تم تبني القرار".
وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت، وعارضت 10 دول بينها إيران وسوريا والصين وخصوصا روسيا.
 وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، طلبت الولايات المتحدة العودة إلى "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (اليونسكو). وذلك بعد انسحابها منها عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
 يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في السابق من اليونسكو عام 1984 وعادت إلى المنظمة بعد غياب استمر نحو 20 عاما في أكتوبر 2003.

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