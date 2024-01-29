الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا: حزب الله العراقي وراء الهجوم على قواتنا في الأردن ولا نسعى لحرب مع إيران

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نعلم أن إيران والمجموعات التي تدعمها وراء الهجوم على قواتنا بالأردن.

وأضاف كيربي: نعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في الأردن.اضافة اعلان

وتابع: واشنطن تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت القوات الأميركية في الأردن، والرئيس جو بايدن قال إننا سنرد على هجوم أمس وسنفعل ذلك.

وأردف كيربي: الرئيس بادين سيقوم بمراجعة الرد المناسب الذي سيتم اتخاذه في المستقبل.

وشدد على أنه "لا نريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة، وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا القومي".

واستكمل: لا نسعى إلى حرب مع إيران، ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. (الجزيرة نت)
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