أميركا: حزب الله العراقي وراء الهجوم على قواتنا في الأردن ولا نسعى لحرب مع إيران

وأضاف كيربي: نعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في الأردن.
وتابع: واشنطن تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت القوات الأميركية في الأردن، والرئيس جو بايدن قال إننا سنرد على هجوم أمس وسنفعل ذلك.
وأردف كيربي: الرئيس بادين سيقوم بمراجعة الرد المناسب الذي سيتم اتخاذه في المستقبل.
وشدد على أنه "لا نريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة، وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا القومي".
واستكمل: لا نسعى إلى حرب مع إيران، ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. (الجزيرة نت)