الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركيون لهيلاري كلينتون: يا مجرمة حرب! لن تغفر لك الشعوب

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون
قطع نشطاء مؤيدون لفلسطين خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في جامعة كولومبيا بنيويورك.


ووقف أحد النشطاء أثناء إلقاء كلمة كلينتون، يوم الجمعة، ووصفها بأنها "مجرمة حرب".اضافة اعلان

وأضاف أن "شعوب ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والشعب الأمريكي أيضا لن تغفر لك!".

وكانت هناك هتافات احتجاجية أخرى أثناء كلمة كلينتون.

وبعد وزيرة الخارجية السابقة، ألقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد كلمتها. وقطعها النشطاء أيضا.

يذكر أن نشطاء مؤيدين لفلسطين ينظمون مظاهرات في مختلف المدن الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لتل أبيب والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. -وكالات
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