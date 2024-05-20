أمير عبد اللهيان.. وزير خارجية إيران المخضرم

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتحطم المروحية التي كانت تقله مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

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وجاء إعلان نبأ الوفاة بعد نحو 15 ساعة من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي، وعددا من المسؤولين لحادث، مساء الأحد، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.



- من هو وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؟



ولد حسين أمير عبد اللهيان المعروف بهويته المحافظة عام 1964 في مدينة دامغان بمحافظة سمنان الإيرانية ويتحدث العربية والإنجليزية.



درس الابتدائية في مسقط رأسه ثم انتقل إلى العاصمة طهران، وفي عام 1988 التحق عبد اللهيان بكلية العلاقات الدولية التابعة للخارجية الإيرانية بجامعة طهران، وتخرج منها عام 1991.



عام 1996 حصل على شهادة الماجستير من كلية العلاقات الدولية بجامعة طهران، وفي عام 2000 حصل على رسالة الدكتوراه في العلاقات الدولية من ذات الجامعة، ونالها بدرجة امتياز.



تم تعيينه في السلك الدبلوماسي، قبل أن ينتقل إلى سفارة طهران لدى بغداد متقلدا منصب نائب السفير في الفترة من 1997 وحتى 2001.



في عام 2001، تولى عبد اللهيان منصب نائب الدائرة الأولى للشؤون الخليجية بوزارة الخارجية واستمر في المنصب طيلة 3 أعوام.



في عام 2003 وعقب الغزو الأمريكي للعراق، تم تعيينه وكيلا للمساعد الخاص لوزير الخارجية في الشؤون العراقية حتى عام 2006.



وخلال العام الأخير من مهمته عين عضوا في اللجنة الأمنية السياسية للمفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).



وفي عام 2006 شغل منصب مساعد المدير العام لدائرة الشؤون الخليجية والشرق الأوسط، قبل أن يترقى في العام ذاته إلى رئاسة اللجنة الخاصة بالشؤون العراقية حتى عام 2007.



في عام 2007، عمل عبد اللهيان سفيرا للبحرين في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد واستمر في المنصب حتى 2010 حيث تولى من جديد منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الخليجية والشرق الأوسط.



في عام 2011 شغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية واستمر حتى عام 2016.



عيِّن وزيرا للخارجية في أغسطس/ آب 2021 بعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية السابق جواد ظريف 3 سنوات.



وقبل تعيينه في منصب وزارة الخارجية تولى عبد اللهيان مؤخرًا منصب المساعد الخاص للعلاقات الدولية لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.



واصل المفاوضات التي كانت بدأت في الحكومة السابقة مع مجموعة "4+1" (فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا) بغية إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن مساعي المفاوضات باءت بالفشل رغم أنها أوشكت على أن تحسم أكثر من مرة.



ولم يمنعه ذلك من المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي، التي انتهت يوم العاشر من أغسطس/آب 2023 بالتوصل إلى صفقة أسفرت عن الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين لدى إيران، مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وخلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في مارس/ آذار 2023 بعد 7 سنوات من التوتر بين طهران والرياض.-(الأناضول)