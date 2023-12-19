الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أنباء عن محاولة صعود على سفينة غرب جنوبي اليمن

البحرية اليمنية
البحرية اليمنية

نقلت وكالة رويترز عن شركة "أمبري" لأمن الملاحة قولها إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة على سفينة على بعد 17 ميلا غرب مدينة عدن جنوبي اليمن.

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وأضافت الشركة أنه تم إبلاغ السفن أن الهجوم فشل، وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.

 

وكشف مسؤول دفاعي أمريكي لموقع "بوليتكو" أن دولا عدة وافقت على المشاركة في القوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

 

وقال المسؤول إن عدة دول أخرى وافقت أيضا على المشاركة في العملية لكنها فضلت عدم الكشف عن اسمها علنا.


وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين خلال زيارته للبحرين عن تأسيس القوة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا في عملية "حارس الازدهار"، بينما ستقدم دول أخرى المساعدة الاستخباراتية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.


هذا، وكان محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، قد قال في تصريحات صحفية إنه بوسعهم مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.


وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.-(وكالات)

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