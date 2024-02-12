الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنباء عن مقتل أكثر من 11 جنديا بـ"كمين" في خان يونس

أنباء عن مقتل أكثر من 11 جنديا بـ"كمين" في خان يونس
أنباء عن مقتل أكثر من 11 جنديا بـ"كمين" في خان يونس
أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بتعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 11 جنديا.اضافة اعلان

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش "يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا" هناك، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن "الحدث الأمني الخطير كمين تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس"، مشيرة إلى أن "الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات".

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات".

يذكر أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نفذت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع  غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا. وكالات
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