الأحد 27 آب 2023
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خدم في أفغانستان وشمال القوقاز وسوريا

أندريه تروشيف.. خيار بوتين لخلافة بريغوجين

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أندريه تروشيف... الملقب بصاحب الشعر الرمادي (رويترز)
قدم زعيم مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين نفسه قائداً لا يمكن لأحد أن يحل محله، مع شبكة معقدة ومترامية الأطراف من المرتزقة، وشركات التعدين، والمستشارين السياسيين، وعملاء التضليل. كذلك كوّن علاقات مع حكومات أفريقية، مما سمح لـ«فاغنر» خدمة مصالح موسكو في أنحاء القارة باستخدام السلاح في كثير من الأحوال. إلا أن تمرده على حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهرين، سرع من بدء سيد الكرملين في البحث عن خليفه له. ووقع خياره على «سيدوي» (صاحب الشعر الرمادي) أندريه تروشيف، ووصفه آنذاك بأنه القائد الفعلي لقوات «فاغنر».اضافة اعلان
وُلد تروشيف في مدينة لينينغراد، سانت بطرسبرغ لاحقاً خلال الحقبة السوفياتية، في 5 أبريل (نيسان) 1962، بحسب مصادر روسية. وتذكر وثائق تتعلق بالعقوبات الغربية أن تاريخ ميلاده هو 5 أبريل 1953، وليس من الواضح السبب وراء ذلك. قاتل في أفغانستان خلال الحرب، التي شنّها الاتحاد السوفياتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، خدم في شمال القوقاز مع الجيش الروسي، ثم قائداً لوحدة التدخل السريع الخاصة (إس أو بي آر) التابعة لوزارة الداخلية. ونظراً لخدمة تروشيف في أفغانستان، تم منحه وسام النجمة الحمراء مرتين. كذلك تم منحه أرفع ميدالية روسية وهي «بطل روسيا» عام 2016 لاقتحامه مدينة تدمر بسوريا في مواجهة مسلحي تنظيم «داعش».
قبل يوم واحد من تحطم طائرة بريغوجين، زار مسؤول روسي، ليبيا، لطمأنة الحلفاء هناك بأن مقاتلين من «فاغنر» سيبقون في البلاد، لكن تحت سيطرة موسكو. وقال مسؤول ليبي مطلع إن نائب وزير الدفاع الروسي يونس يفكوروف، أبلغ خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خلال اجتماع في بنغازي الثلاثاء، بأن قوات «فاغنر» ستكون تابعة لقائد جديد.-(وكالات)
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