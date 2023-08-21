الإثنين 21 آب 2023
النسخة المطبوعة

أوكرانيا: الوضع في خاركيف «صعب» ونتقدم جنوب باخموت

304790
جنود أوكرانيون يستخدمون راجمة صواريخ صغيرة على الجبهة قرب باخموت
قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة خاركيف بشرق البلاد «صعب»، لكن القوات الأوكرانية تصدُّ الهجمات الروسية، واستعادت السيطرة على عدة كيلومترات مربعة على الجبهة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
وقال الجيش الأوكراني، الأسبوع الماضي، إن روسيا تهاجم بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف. وتابعت ماليار، لمحطة التلفزيون الوطنية: «الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب. العدو لا يتخلى عن خططه للمضيّ قدماً ويستدعي قوات إضافية». وأضافت: «نحن واثقون من قواتنا، لكن الوضع صعب جداً عليهم هناك، والعدو لا يتقدم هناك».
وقالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتقدم جنوب باخموت؛ المدينة التي احتلّتها القوات الروسية في مايو (أيار)، بعد صراعٍ دامَ شهوراً، وحرَّرت 3 كيلومترات مربعة أخرى، خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت ماليار إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة على الوضع في الجنوب، حيث تحاول القوات الأوكرانية شق صفوف القوات الروسية، والوصول إلى بحر آزوف.
وأكدت: «يجب ألا نقلل من شأن العدو. علينا جميعاً التحلي بالصبر، ودعم قواتنا المسلَّحة». وقال الجيش الأوكراني، يوم الخميس، إنه حقق مكاسب على الجبهة الجنوبية الشرقية، انطلاقاً من قرية أوروجين، التي حرَّرها مؤخراً.
ومع ذلك قال مسؤول أميركي، الأسبوع الماضي، إنه لا يبدو أن من المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من الوصول إلى مدينة ميليتوبول الاستراتيجية الجنوبية الشرقية التي تحتلها روسيا، ولا استِعادتها خلال هجومها المضادّ.
اتفاق سعودي إيراني لاستئناف عمل الملحقين العسكريين

اتفاق سعودي إيراني لاستئناف عمل الملحقين العسكريين 17 آب 2023

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال 16 آب 2023

طوفان الانقلابات في القارة السمراء.. أن يتوقف؟

طوفان الانقلابات في القارة السمراء.. ألن يتوقف؟ 15 آب 2023

ليشي شراينيماخير

الأولى من نوعها.. وزيرة هولندية تحصل على إجازة أمومة 15 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
skynews-wheat-ukraine-explainer_5777196

كيف حولت روسيا الطعام إلى سلاح حربي؟

10 آب 2023
طائرات الدرون الحربية

"من الداخل".. فيديو لحظة ضرب "درون" أوكراني ناطحة سحاب روسية

09 آب 2023
280718

أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيّرة فوق كييف ليلا

03 آب 2023
Wall-Sit-shutterstock_724300495-f9556a7acba2437684962d2ad7d8cc0d

أوكرانيا تغير عطلة عيد الميلاد الرسمية.. للابتعاد عن الإرث الروسي

29 تموز 2023
اقرأ أيضا
الاحتلال

مقتل إسرائيلية بعملية إطلاق نار في الخليل

منذ3 ساعة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

20 آب 2023
a9a995c0-3b2b-11ee-bde6-7ffba94c56ae

ترامب يهدد بمقاطعة أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين

19 آب 2023
أحد المباني التي دمرها الزلزال في تركيا

أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم

19 آب 2023
1692338229119

ترامب يقترح 2026 موعدا لمحاكمته بتهمة التدخل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية

18 آب 2023
طائرة إف -16 - رويترز

خيبة أمل أوكرانية لعدم إمكانية استخدام المقاتلة إف- 16" هذا العام

17 آب 2023
افكار و مواقف

ماذا بعد ذلك؟

جهاد المنسي |اليوم

الحماية الاجتماعية: حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي المنشود

أحمد عوض |اليوم

القول الفصل

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هي الدولة العربية الأقوى؟

سميح المعايطة |اليوم

نحو نخب جديدة قيد التصنيع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إقالة محافظي "السلطة": مقدمة للتغيير أم لعبة داخلية؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات |19 آب 2023
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات |19 آب 2023
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
 