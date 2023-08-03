الخميس 03 آب 2023
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أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيّرة فوق كييف ليلا

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جانب من الدمار جراء الهجوم الروسي على كييف أمس (أ.ب)
أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم (الخميس)، أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي على كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين.
وقال سيرغي بوبكو، الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، إن الدفاعات الجوية «رصدت ودمّرت نحو 15 هدفاً في الجو»، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم. وأضاف أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا. ولفت بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز «شاهد» في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات.اضافة اعلان
استخدمت روسيا صواريخ «شاهد» إيرانية الصنع مرّات عدة لمهاجمة أوكرانيا منذ أن غزتها في فبراير (شباط) 2022. وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة تنبيهاً في وقت سابق من ضربات جوية، ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ. وقال بوبكو: «بات (التنبيه الجوي) الـ820 الصادر في كييف منذ بدء الغزو الشامل».
وتم التصدي للضربة بعد يوم على هجوم ليلي «ضخم» استهدف العاصمة الأوكرانية، بحسب بوبكو. وتم إسقاط أكثر من 10 مسيّرات من طراز «شاهد» فوق كييف، أمس؛ حيث سقط حطامها في أحياء عدة؛ بينها سولوميانسكي الذي يضم مطاراً دولياً.
كما ضربت مسيّرات، أمس، منشآت للقمح في ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب والمقابل لرومانيا، ما أحدث أضراراً في صوامع ومستودعات وأبنية إدارية.
وبات إزمايل طريق التصدير الرئيسية للمنتجات الزراعية عبر رومانيا، بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق البحر الأسود المرتبط بالحبوب.
وأطلقت روسيا، الأسبوع الماضي، هجوماً ليلياً بالمسيّرات على كييف تم خلاله إسقاط جميع المسيّرات القادمة.
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