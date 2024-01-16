الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أول تعليق رسمي عراقي على الضربات الإيرانية على أربيل

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي على الضربات الإيرانية على أربيل، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.

اضافة اعلان

 

وقالت الخارجية العراقية في بيان: "تعرب حكومة جمهورية العراق عن استنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".


وأضافت: "بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته مما ادى إلى إستشهاده واصابة أفراد عائلته".


وتعد حكومة جمهورية العراق "هذا السلوك عدوانا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".


ولفت بيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة".


وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

 

وقال في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".


وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.


بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق بصواريخ "الفاتح 110".


وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق، لكن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون أكدت أن إدارتها قامت بمراجعة التقارير وتتبعت الصواريخ التي سقطت في شمال العراق وشمال سوريا، ولم تصب أي قوات أمريكية أو مواقع أمريكية بالضربات الإيرانية. 


من جهة أخرى، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء القصف الإيراني على أربيل.


 ووصف المجلس القصف الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".-(روسيا اليوم)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير

لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير

منذ 28 دقيقة
فلسطينيون في غزة يحاولون الحصول على غذاء

تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات

منذ 31 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشيفية)

غالانت: الفلسطينيون سيحكمون غزة في المستقبل

منذ 37 دقيقة
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار

وزير بمجلس حرب الاحتلال: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

منذ2 ساعة
دودنالد ترامب

أول خطوة للعودة إلى البيت الأبيض.. ترامب يفوز في آيوا

منذ2 ساعة
مقتل جنود إسرائيليين

جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ13 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ13 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 