الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أول ظهور للملك تشارلز بعد تشخيصه بالسرطان

الملك تشارلز
الملك تشارلز

عاد الملك تشارلز إلى ساندرينغهام، بعد أن التقى بابنه الأمير هاري لمدة تقل عن ساعة في أول لقاء مباشر جمع بينهما منذ تسعة أشهر، وذلك في أول ظهور للملك بعد تشخيصه بمرض السرطان.

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وفي التفاصيل، صعد الملك تشارلز إلى المروحية الحمراء التي أقلته في شمال مقاطعة نورفولك الإنجليزية، حيث هبط على منزله الملكي وأسرع إلى الداخل وسط استقبال مساعديه.

 



وشوهد الملك تشارلز والملكة كاميلا لأول مرة منذ إعلان إصابته بالسرطان وهما يلوحان للحشود أثناء مغادرتهما كلارنس هاوس في لندن بسيارة رسمية في الساعة 3.35 مساءً قبل ركوب طائرة هليكوبتر إلى نورفولك.

 

 

إصابته بالسرطان 

 

قال قصر باكنغهام، في بيان، يوم الاثنين، إنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز ملك بريطانيا بنوع من السرطان، وسيؤجل واجباته العامة.


وأصبح تشارلز أمير ويلز ملكاً لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيت الثانية في سبتمبر (أيلول) 2022 بعمر 73 عاماً.


وأشار قصر باكنغهام إلى أن تشارلز بدأ برنامجاً للعلاج.
وأشار البيان إلى أن الأطباء نصحوا الملك بتأجيل المهام العامة.

وأضاف البيان: «خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان».


كان تشارلز (75 عاماً) قد أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا. ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعانيه الملك تشارلز، لكنّ مصدراً ملكياً قال إنه ليس سرطان البروستاتا.


وكان الملك تشارلز اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستات، وقرر «الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم». -وكالات

 

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