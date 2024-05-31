إدانة ترامب بكل التهم الموجهة له بقضية "ممثلة الأفلام الإباحية"

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وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.وبحسب موقع "الجزيرة نت"، حدد القاضي تاريخ 11 تمّوز/ يوليو المقبل موعداً للنطق بالعقوبة بحقّ ترامب.وفي تعليقه على الإدانة، قال ترامب إن هذا الحكم الصادر بحقّه "عار"، مضيفا أن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية.وأضاف ترامب أن الحكم ضده "فاسد أصدره قاض مثير للجدل وهذه المعركة لم تنته بعد".يذكر أن 25% من الجمهوريين أشاروا إلى أنهم سيصوتون- على الأغلب- لصالح ترامب إذا أدانته هيئة المحلفين، في حين قلّل 27% من الديمقراطيين من احتمالية التصويت لصالحه، وهو ما يعكس عمق الانقسام على أساس حزبي، ويؤكد وجهات النظر الحزبية المتشددة بشأن تسييس محاكمة ترامب.وأفاد استطلاع للرأي- أجرته الإذاعة الوطنية وهيئة البث العامة- بأن المحاكمة ونتائجها لن تغير موقف 67% من الناخبين، وأن حكم الإدانة، حال حدوثه، لن يكون له أي تأثير على من يخططون للتصويت لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.