السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إذاعة إسرائيل: دول عربية طرحت مبادرة لدمج حماس بمنظمة التحرير

نازحون من الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية في غزة
نازحون من الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية في غزة

نقلت هيئة إذاعة الاحتلال عن مصادر أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل بأن دولا عربية تعد مبادرة بشأن ما يسمى "اليوم التالي للحرب في غزة" مشيرة إلى أن هذه الخطة العربية تتضمن بندا يقضي بدمج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منظمة التحرير الفلسطينية.اضافة اعلان

وذكرت هذه الهيئة الإسرائيلية أن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء نقاش في الحكومة بشأن "اليوم التالي لحرب غزة".

وقالت إنه -وبالتزامن مع مفاوضات باريس التي تسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى- تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول عربية (لم تسمها) بشأن اليوم التالي للحرب.

وأضافت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي تضغط على نتنياهو، لإجراء مناقشة وزارية حول هذه القضية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من واشنطن أو جامعة الدول العربية بشأن تلك الأنباء.

اليوم التالي للحرب

وخلال زيارته إسرائيل، حث المبعوث الخاص للرئيس الأميركي -نتنياهو- على إجراء مناقشة وزارية حول مسألة "اليوم التالي للحرب".

وحذر ماكغورك من أنه إذا لم تتخذ إسرائيل قرارات، فإن الدول العربية والولايات المتحدة ستمضي قدما في القضية بدونها، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وبدأت -أمس الجمعة- محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، في حين قال مسؤول في حماس إن الحركة تنتظر ما سيعود به الوسطاء.

وأمس أيضا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي لحرب غزة".

وقالت هيئة البث إن "وثيقة نتنياهو" تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن إقامة منطقة أمنية بالقطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.-(الجزيرة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4-73-730x438

وزير فلسطيني: حرب إسرائيل على تراث غزة فاقت بشاعة المغول في بغداد

22 شباط 2024
جثامين شهداء في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 29313 شهيدا و69333 إصابة

21 شباط 2024
مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 576

21 شباط 2024
تقارير أممية لتعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

تقارير أممية تكشف عن تعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

20 شباط 2024
اقرأ أيضا
خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا الأسترالية عن السيطرة

خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا الأسترالية عن السيطرة

منذ 43 دقيقة
الناشط الأميركي كوين ذي إسكيمو يشارك في عدة مظاهرات ومبادرات لدعم غزة

الأميركي كوين: قد غسلت أدمغتنا قبل غزة.. وأنادي باستيقاظ "الكاوبويز"

منذ 54 دقيقة
الشرطة الألمانية تعتقل ناشطة خلال مظاهرة سابقة تضامنا مع فلسطين (رويترز)

ما تفاصيل الدعوى ضد الحكومة الألمانية بتهمة "دعم الإبادة الجماعية"؟

منذ1 ساعة
خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

منذ1 ساعة
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا

جنوب أفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بشهادتها ضد إسرائيل

منذ1 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

جلسة في الجمعية العامة بشأن فلسطين عقب الفيتو الأميركي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ14 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ14 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 