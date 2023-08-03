الخميس 03 آب 2023
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إسرائيل تبيع"مقلاع داوود" لفنلندا

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مقلاع داوود
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، أنه وبعد موافقة الولايات المتحدة جرى إبرام صفقة تقوم بموجبها إسرائيل ببيع منظومة "مقلاع داوود" الدفاعية للصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى لفنلندا.اضافة اعلان

وقد تم تصميم هذه المنظومة لاعتراض التهديدات المتقدمة بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.

وكان قد جرى استخدام تلك المنظومة بصورة فعلية قبل فترة لاعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.
وتقدر قيمة الصفقة بحوالى 320 مليون يورو أي ما يعادل 350 مليون دولار أميركي تقريبا.

ويتوجب على وزارة الدفاع الإسرائيلية الحصول على موافقة واشنطن، حيث أن وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية "MDA" شريكة في التطوير.

وتعتبر هذه الصفقة هامة خاصة في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، لاسيما عقب انضمام فنلندا إلى حلف شمالي الأطلسي في شهر مارس الماضي.
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