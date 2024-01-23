الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل "تتألم" بعد مقتل 24 من جنودها

إسرائيل "تتألم" بعد مقتل 24 من جنودها
إسرائيل "تتألم" بعد مقتل 24 من جنودها

عبر مسؤولون إسرائيليون عن ألمهم إثر الإعلان عن مقتل 24 ضابطا وجنديا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، علما بأن 21 منهم لقوا مصيرهم في عملية للمقاومة بمخيم المغازي وسط القطاع.

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وفي ما يلي أبرز ردود الفعل.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت:
صباح صعب ومؤلم، وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها.
هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، ومقتل جنودنا لتحقيق أهداف الحرب.


وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش:
 أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى.


الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ:
صباح صعب على التحمل بإضافة أسماء المزيد من جنودنا إلى لائحة القتلى.

 

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين:
 صباح صعب للغاية، ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا.

 

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد:
 صباح صعب لا يطاق مع الأخبار المريرة عن مقتل 21 جنديا في غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم، إنه وقبل خروج الجنود من منطقة مخيم المغازي وسط القطاع، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات اخترق دبابة وأصاب من داخلها.

وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 200 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 200"

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