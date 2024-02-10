إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع في ضواحي دمشق

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أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.وأفاد الجيش في بيان أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.وأشارت سوريا في وقت سابق أمس الجمعة إلى أن دفاعاتها الجوية قد أسقطت طائرتين مسيّرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان. ولكن لم تلق سوريا المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية.ومنذ ديسمبر/كانون الأول، شهدت الغارات الإسرائيلية على سوريا مقتل أكثر من 6 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم جنرال كبير في المخابرات.وفي السنوات الأخيرة، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، تستهدف في الغالب أهدافا تابعة لإيران وحزب الله، ويشمل ذلك مستودعات الأسلحة والذخائر، والشحنات العسكرية، بالإضافة إلى مواقع تابعة للجيش السوري.ولكن هذه الضربات شهدت تكثيفا بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)