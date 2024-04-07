إسرائيل تشن غارتين على البقاع اللبناني

شن الجيش الإسرائيليّ غارتين فجر اليوم الاحد على السلسلة الشرقية لجبال لبنان، استهدفت الأولى منطقة الشعرة بين جنتا والأراضي السورية في منطقة جبلية، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعاً في منطقة السفري شرقي الطريق الدولية.

اضافة اعلان



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت، " انه أعقب الغارتين تحليقٌ لطائرات مُسيّرة في أجواء المكانين المُستهدفين في السفري والشعرة، فيما تحركت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف باتجاه المراكز المستهدفة".



وأفاد المصدر "ان الموقعين المستهدفين يخضعان عمليا لسيطرة حزب الله".(بترا)

