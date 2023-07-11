إسرائيل.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على إقرار تعديلات قضائية

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انطلقت تظاهرات حاشدة، امس، في عدد من المدن الإسرائيلية احتجاجا على تمرير الكنيست في قراءة أولى مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.وشارك بيني غانتس أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية في الاحتجاجات التي طالت مناطق عدة.وقال غانتس، وزير الدفاع السابق، عن الاحتجاجات: "الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب"، في إشارة إلى مشروع القانون.وتابع: "الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين".وشهدت شوارع في القدس مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا إغلاق بعض الطرقات، كما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.وفي فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت لقطات لاشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل ابيب، حيث تم استحضار فرق من الخيالة لمواجهة المحتجين، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن عدد المعتقلين من المتظاهرين ارتفع إلى 66 شخصا.كذلك أظهرت لقطات فيديو الشرطة الإسرائيلية أثناء اعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات المناهضة لتمرير قانون التعديلات القضائية.وقد أعلن نحو 300 جندي احتياط وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار الكنيست.وتعهدت المعارضة بالخروج في تظاهرات في كل المدن الإسرائيلية ضد مشروع القانون الذي يقيد سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة.ويلقى مشروع التعديلات القضائية الذي قدمه الائتلاف الحاكم في إسرائيل معارضة شعبية بينما يعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعزيزا للديمقراطية.وفي ساعات الصباح، أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب في بداية يوم جديد من الاحتجاجات العامة ضد خطط الإصلاح القضائي التي أحدثت انقساما في البلاد.وانطلقت الاحتجاجات صباح امس بعد منح الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة المبدئية على مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا الرقابية، والمضي قدما في التعديلات المقترحة المثيرة للجدل بشأن السلطة القضائية على الرغم من المعارضة الواسعة.والتشريع هو واحد من عدة مشروعات قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون. وأثارت الخطة شهورا من الاحتجاجات المستمرة من المعارضين الذين قالوا إنها تقود البلاد نحو الحكم الاستبدادي.ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار يوم امس، بينها احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل لتعطيل حركة السفر.واستخدمت الشرطة المياه لإبعاد المتظاهرين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا يؤدي إلى القدس واعتقلوا عددا من الأشخاص الذين قطعوا الطريق السريع بجوار مدينة موديعين بوسط البلاد. كما أغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في حيفا بلافتة كبيرة كتب عليها "معا سننتصر"، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور.-(وكالات)