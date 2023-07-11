الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إسرائيل.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على إقرار تعديلات قضائية

إسرائيل.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على إقرار تعديلات قضائية
إسرائيل.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على إقرار تعديلات قضائية
 انطلقت تظاهرات حاشدة، امس، في عدد من المدن الإسرائيلية احتجاجا على تمرير الكنيست في قراءة أولى مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وشارك بيني غانتس أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية في الاحتجاجات التي طالت مناطق عدة.اضافة اعلان
وقال غانتس، وزير الدفاع السابق، عن الاحتجاجات: "الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب"، في إشارة إلى مشروع القانون.
وتابع: "الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين".
وشهدت شوارع في القدس مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا إغلاق بعض الطرقات، كما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.
وفي فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت لقطات لاشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل ابيب، حيث تم استحضار فرق من الخيالة لمواجهة المحتجين، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن عدد المعتقلين من المتظاهرين ارتفع إلى 66 شخصا.
كذلك أظهرت لقطات فيديو الشرطة الإسرائيلية أثناء اعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات المناهضة لتمرير قانون التعديلات القضائية.
وقد أعلن نحو 300 جندي احتياط وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار الكنيست.
 وتعهدت المعارضة بالخروج في تظاهرات في كل المدن الإسرائيلية ضد مشروع القانون الذي يقيد سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة.
ويلقى مشروع التعديلات القضائية الذي قدمه الائتلاف الحاكم في إسرائيل معارضة شعبية بينما يعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعزيزا للديمقراطية.
وفي ساعات الصباح، أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب في بداية يوم جديد من الاحتجاجات العامة ضد خطط الإصلاح القضائي التي أحدثت انقساما في البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات صباح امس بعد منح الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة المبدئية على مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا الرقابية، والمضي قدما في التعديلات المقترحة المثيرة للجدل بشأن السلطة القضائية على الرغم من المعارضة الواسعة.
والتشريع هو واحد من عدة مشروعات قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون. وأثارت الخطة شهورا من الاحتجاجات المستمرة من المعارضين الذين قالوا إنها تقود البلاد نحو الحكم الاستبدادي.
ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار يوم امس، بينها احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل لتعطيل حركة السفر.
واستخدمت الشرطة المياه لإبعاد المتظاهرين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا يؤدي إلى القدس واعتقلوا عددا من الأشخاص الذين قطعوا الطريق السريع بجوار مدينة موديعين بوسط البلاد. كما أغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في حيفا بلافتة كبيرة كتب عليها "معا سننتصر"، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور.-(وكالات)
249338

قبيل انعقاد قمة "الناتو".. روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف منذ16 ساعة

فاغنر

4 سيناريوهات لمستقبل روسيا بعد تمرد مجموعة فاغنر 10 تموز 2023

مقاتلات "أف 16"

مقاتلات "أف 16" مقابل موافقة تركيا على انضمام السويد لـ"الناتو" 10 تموز 2023

بوتين و بريغوجين

في لقاء استمر 3 ساعات.. بوتين اجتمع بيفغيني بريغوجين بعد تمرد فاغنر 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السويد

الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة جديدة لـ"حرق نصوص دينية"

منذ3 ساعة
قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (يمين) والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ على هامش قمة الناتو (رويترز)

السويد على أعتاب الناتو بضوء أخضر تركي.. ما مكاسب أنقرة؟

منذ3 ساعة
روسيا: تركيا طعنتنا في الظهر

روسيا: تركيا طعنتنا في الظهر

منذ3 ساعة
الفوسفور الأبيض

استخدمت أمريكا بعضها في العراق.. 7 من الأسلحة المحرمة دولياً

منذ11 ساعة
download - 2023-07-11T105512.207

"اتفاق جديد" وتمرد سببه "الغباء".. دلالات لقاء بوتين و35 من قادة فاغنر

منذ14 ساعة
249303

اتهام رئيس مركز أبحاث أميركي بالعمالة للصين

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ3 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 