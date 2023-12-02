السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تعلن استهداف منطقة داخل الأراضي اللبنانية

إسرائيل تعلن استهداف خلية داخل الأراضي اللبنانية
إسرائيل تعلن استهداف منطقة داخل الأراضي اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية منطقة بسبب أن "خلية" أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إنه "في أعقاب صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة ديشون خلال الليل، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقا للسياسة".اضافة اعلان

وأضاف البيان أنه "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المنطقة التي تم إطلاق النار منها، كما هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي المجموعة التي نفذت إطلاق النار".

وكان حزب الله أعلن بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، أنه استهدف ‏عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت بلدة حولا، مشيرا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة. ‏

يأتي استهداف مرابض مدفعية ديشون الإسرائيلية، عقب 5 استهدافات نفذها الحزب أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا. RT
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