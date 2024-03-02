السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تغتال 3 من مقاتلي حزب الله (صور)

طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان
طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان


نعى حزب الله اللبناني، 3 من مقاتليه قُتلوا في جنوب لبنان بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة الحمرا جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر إن 3 أشخاص قتلوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.-(وكالات)

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