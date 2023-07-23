الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"إسرائيل" تغرق بالاحتجاجات.. ساعات حاسمة في مصير انقسامها

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل
تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في مشروع قانون إصلاح القضاء المثير للجدل والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القضاء على الرغم من الانتقادات الشديدة في الداخل والخارج.اضافة اعلان
وتقدم حكومة نتنياهو جزءا أساسيا من خططها للتصويت أمام البرلمان في القدس في وقت لاحق اليوم الأحد.
واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين عشية التصويت في محاولة أخيرة للضغط على الحكومة للتوصل إلى توافق مع المعارضة. ولم تنجح المفاوضات حتى الآن.
وأوردت تقارير إعلامية بأن جهود الوساطة مستمرة من خلف الستار.
وتبدأ المشاورات حول مشروع القانون صباح اليوم، لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر يوم الاثنين.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. كما أن الجيش من أشد منتقدي الإصلاحات.
وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا مساء السبت، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش.
ويعتبر القانون جزءا من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية.
وبموجب الإصلاحات، لن يكون من الممكن بعد إقرار القانون للمحكمة العليا أن تحكم على قرار حكومي بأنه “غير مبرر”. وتخشى المعارضة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب العليا.
لكن الحكومة تتهم القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
نُذر كارثة
وعلى صعيد متصل، حذر العديد من رجال السياسة والمسؤولين الكبار من الأوضاع التي تعيشها "إسرائيل"، معتبرين أنّ "استمرار الحال على ما هو وعدم تراجع نتنياهو وحكومته عن خطة التعديل القضائي تنذر بكارثة حقيقية".
ومن بين أبرز التصريحات، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد إنّ: "حكومة نتنياهو خلال اليومين المقبلين، إما تتراجع عن قرارتها أو أنها ستدمر البلاد".
أما "بيني غانتس" فقال خلال مظاهرة في منطقة رأس العين إن: "نتنياهو لديه أغلبية من 64 مقعدًا، لكن ليس لديه أغلبية في الجمهور تخوله لتدمير الديمقراطية وتمزيق الشعب. يجب ألا ندع المتطرفين يقررون مستقبلنا. أدعوه للتوقف والتصرف بمسؤولية والتوصل إلى اتفاق. إذا لم يكن الأمر كذلك - فقد تحولنا إلى كارثة".
وتفاقمت الاحتجاجات أيضًا داخل الجيش الإسرائيلي، إذ حذرت أصوات من "ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت التعديلات القضائية"، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الاحتجاج ضد الثورة القانونية "إخوان في السلاح" في مؤتمر صحفي خاص عن 10 آلاف جندي احتياط آخرين سيتوقفون عن التطوع إذا لم يتم تمرير التشريع القضائي الجديد، وقالوا للحكومة "مسؤولية تدمير إسرائيل تقع على عاتقكم".-(وكالات)
زيلينسكي

إقالة سفير أوكرانيا في لندن واستقالة وزير الثقافة.. ماذا يحدث لزيلينسكي؟ 21 تموز 2023

بوتين

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي هدف وسبب خيبة أمل للغرب 21 تموز 2023

عباس وأردوغان في لقاء أرشيفي

أنقرة: عباس ونتنياهو في تركيا أواخر الشهر الجاري 21 تموز 2023

حرائق الغابات في كندا

تحطم مروحية كندية ومصرع قائدها خلال عملية مكافحة حرائق الغابات 21 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
wildfires-greece-credit-amna-1

حرائق اليونان تنذر بالصيف "الأسخن" على الإطلاق

منذ3 ساعة
من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟

من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟

منذ24 ساعة
تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين

تفكيك شبكة اتجار بالبشر لبيع الأطفال في العراق

منذ24 ساعة
اوكرانيا

ما هي أبرز نقاط ضعف الجيش الأوكراني؟

22 تموز 2023
mend-730x438-1-730x438

تشريعات جديدة في الكونغرس لتمويل عملية التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية

22 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-21 at 4.05.41 PM

"حرب الفتيات".. جنود روس يسقطون في "مصائد العسل"

21 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما- بعد- إنسان" (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

من يوقف ابتزاز القطاع الخاص؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

قانون الجرائم الإلكترونية.. كيف نحقق التوازن؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

خطة "ألف بستة بثلاثين"!

نضال المجالي |اليوم

عن الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني

رعد التل |اليوم

إضرابات اللاعبين.. بداية كارثية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات | منذ16 ساعة
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
 