الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابات خطيرة في عيون 100 جندي إسرائيلي خلال معارك غزة

أحد جنود الاحتلال
أحد جنود الاحتلال

أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية أثناء المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي مساء أمس الأربعاء.اضافة اعلان

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن هذه الإصابات في عيون الجنود نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي العيون، مشيرة إلى أن بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وأوضحت هيئة البث أن هؤلاء الجنود أهملوا استخدام النظارات الواقية خلال النشاط العسكري، ونفى جيش الاحتلال وجود نقص في النظارات الواقية، وقال إنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها.

وأشارت الهيئة إلى أن مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع (جنوب)، استقبل وحده 40 جنديا مصابا في العين، لافتة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط استقبل المستشفى 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وتم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

ونظرا للأعداد الكبيرة في إصابات العيون بين الجنود الإسرائيليين في غزة، قادت سوروكا حملة تبرعات لشراء نظارات واقية للجنود، بحسب المصدر ذاته.

وحتى صباح، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 413، بينهم 12 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق مصادر رسمية.-(الجزيرة، الأناضول)
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