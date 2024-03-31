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الأحد 31 آذار 2024
2:58 م
إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة
إصابة جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، وقصف مصدر الإطلاق. (الجزيرة نت)
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