إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

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وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، وقصف مصدر الإطلاق. (الجزيرة نت)