الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة
إصابة جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، وقصف مصدر الإطلاق. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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