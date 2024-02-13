إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة

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قالت وسائل إعلام عبرية إن 15 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك بغزة، بينهم اثنان بحالة خطرة.وكان الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر.