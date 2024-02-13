الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي
قالت وسائل إعلام عبرية إن 15 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك بغزة، بينهم اثنان بحالة خطرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر.اضافة اعلان
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