إصابة 18 شخصا بسقوط لعبة بمدينة ملاه جنوب بغداد (فيديو)

لحظة وقوع أحد أجهزة ألعاب مدينة الأحلام في محافظة واسط العراقية#جسور #العراق pic.twitter.com/7GCMACfA2z— Jusur (@JusurArabia) February 12, 2024
وقال الدكتور جبار الياسري مدير عام دائرة صحة واسط في تصريح إن "إحدى الألعاب بمدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية وسط مدينة الكوت سقطت ما أدى إلى إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص".
وأشار إلى أن اثنين من المصابين أدخلا إلى غرفة العناية المركزة، نافيا حصول وفيات في الحادث.
وأكد مصدر أنه "تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".
كما أمر المحافظ محمد جميل المياحي بغلق مدينة ألعاب الأحلام وتشكيل لجنة مختصة في الحوادث. RT