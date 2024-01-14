الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
 هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية، فجر اليوم الأحد.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.اضافة اعلان

في المقابل، ذكر بيان لحزب الله أنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، وحقق إصابات مباشرة. (الجزيرة نت)
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