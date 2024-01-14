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الأحد 14 كانون الثاني 2024
2:28 م
إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي
هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية، فجر اليوم الأحد.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.
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في المقابل، ذكر بيان لحزب الله أنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، وحقق إصابات مباشرة. (الجزيرة نت)
لبنان
حزب الله
هيئة البث الاسرائيلية
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