إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان

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هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية، فجر اليوم الأحد.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.في المقابل، ذكر بيان لحزب الله أنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، وحقق إصابات مباشرة. (الجزيرة نت)