إطلاق صاروخين باليستيين على مدمرة أميركية في خليج عدن

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قالت القيادة الوسطى الأميركية التابعة للبنتاغون، الاثنين، إن صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أميركية في خليج عدن.وأضافت أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة.وأكدت القيادة أن المدمرة الأميركية كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين.بدورها، أفادت قناة "فوكس نيوز"الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية مساء الأحد في خليج عدن.وبحسب المسؤولين الأمريكين، فإن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا الصاروخين اللذين أخفقا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.وأكدا أن ما حدث بخليج عدن جاء إثر إخفاق البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة واعتقال "5 مسلحين"، على حد قولهما."البنتاغون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين"، وفق حديثهما.-(وكالات)