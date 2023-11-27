الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق صاروخين باليستيين على مدمرة أميركية في خليج عدن

صاروخان باليستيان
صاروخان باليستيان
قالت القيادة الوسطى الأميركية التابعة للبنتاغون، الاثنين، إن صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أميركية في خليج عدن.
اضافة اعلان
وأضافت أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة.

وأكدت القيادة أن المدمرة الأميركية كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين.

بدورها، أفادت قناة "فوكس نيوز"الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية مساء الأحد في خليج عدن.

وبحسب المسؤولين الأمريكين، فإن مدمرتين أمريكيتين تتبعتا الصاروخين اللذين أخفقا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وأكدا أن ما حدث بخليج عدن جاء إثر إخفاق البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة واعتقال "5 مسلحين"، على حد قولهما.

"البنتاغون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين"، وفق حديثهما.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الإفراج عن أسرى في غزة

الاحتلال ينتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

منذ 19 دقيقة
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي عند معبر رفح، الجمعة

للمرة الأولى.. الإعلام الرسمي الإسباني يذكر "حماس" دون وصفها بـ"الإرهاب"

منذ17 ساعة
قال مسؤول إسرائيلي، وصفته الصحيفة بـ"الكبير"، إنّ المرحلة التالية من الحرب "ستكون صراعاً عالي الحدة"

"واشنطن بوست": بعد الهدنة.. ساحة معركة محفوفة بالمخاطر تنتظر "إسرائيل"

منذ17 ساعة
1080x1000-2023071014-807123551

أكاذيب جيش الاحتلال الإسرائيلي.. العالم لم يعد يصدقها

منذ24 ساعة
الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 256 مليون دولار

الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 256 مليون دولار

26 تشرين الثاني 2023
جعابيص

الأسيرة المحررة الجعابيص في منزلها بالقدس بعد 7 سنوات في السجن الإسرائيلي

26 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 