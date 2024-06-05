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الأربعاء 05 حزيران 2024
1:56 م
إطلاق نار في محيط السفارة الأميركية في لبنان
إطلاق نار باتجاه السفارة الأميريكية في لبنان
أفادت مصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان.
وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سُمعَ إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت.
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وأضافت القناة أنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأمريكية من ضبية وعوكر".(RT)
لبنان
اطلاق نار
السفارة الاميركية
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