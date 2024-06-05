 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق نار في محيط السفارة الأميركية في لبنان

السفارة الأميركية في لبنان
إطلاق نار باتجاه السفارة الأميريكية في لبنان
أفادت مصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان.

وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سُمعَ إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت.اضافة اعلان

وأضافت القناة أنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأمريكية من ضبية وعوكر".(RT)
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