إطلاق نار في محيط السفارة الأميركية في لبنان

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وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سُمعَ إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت.وأضافت القناة أنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأمريكية من ضبية وعوكر".(RT)