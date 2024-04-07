الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

الدخان يتصاعد من موقع إسرائيلي قصفه "حزب الله" في شمال فلسطين المحتلة على حدود لبنان الجنوبية - (أرشيفية)
الدخان يتصاعد من موقع إسرائيلي قصفه "حزب الله" في شمال فلسطين المحتلة- (أرشيفية)

أفاد مراسل الجزيرة بأن 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بإصبع الجليل والجولان السوري المحتل.

من جهتها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن "المنظومة الدفاعية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات اللازمة للرد على أي سيناريو يتطور ضد إيران".اضافة اعلان

وكانت وكالة رويترز نقلت قبل قليل عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان توجه إلى سلطنة عمان اليوم الأحد في مستهل جولة إقليمية بعد أسبوع تقريبا من الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.-(الجزيرة)
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