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الإثنين 11 كانون الأول 2023
9:12 ص
إطلاق 8 صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي
إطلاق 8 صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي
دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.
من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.
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وأفادت الجزيرة بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
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