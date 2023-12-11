إطلاق 8 صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي

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دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.وأفادت الجزيرة بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.