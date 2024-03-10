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الأحد 10 آذار 2024
12:29 م
إعلام عبري: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض
شعار الموساد
قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، إن "ما يحاول الموساد ترويجه بشأن عدم اهتمام حماس بصفقة التبادل غير صحيح".
وأضافت الصحيفة أنه إذا "كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي".
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كما نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله: "الوقت يمر وقريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن".
معاريف
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