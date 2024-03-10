الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

شعار الموساد
شعار الموساد
قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، إن "ما يحاول الموساد ترويجه بشأن عدم اهتمام حماس بصفقة التبادل غير صحيح".

وأضافت الصحيفة أنه إذا "كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي".اضافة اعلان

كما نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله: "الوقت يمر وقريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن".
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