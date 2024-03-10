إعلام عبري: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

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وأضافت الصحيفة أنه إذا "كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي".كما نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله: "الوقت يمر وقريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن".