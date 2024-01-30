إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.وكانت وسائل الإعلام العبرية أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك القطاع، أطلق النار على زملائه بسبب "كابوس"، كما قتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".