الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
2:22 م
إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.
وكانت وسائل الإعلام العبرية أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك القطاع، أطلق النار على زملائه بسبب "كابوس"، كما قتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".
اضافة اعلان
غزة
طوفان الاقصي
Copy
ذات صلة
مستشفى إسرائيلي يستقبل 2642 عسكريا مصابا منذ 7 أكتوبر
23 كانون الثاني 2024
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي غيّر أسلوبه القتالي بغزة
21 كانون الثاني 2024
لماذا يضغط بايدن على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة: هناك 3 أولويات
16 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
الحكم على عمران خان بـ10 سنوات سجن بتهمة تسريب أسرار الدولة
منذ12 ساعة
منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين
منذ12 ساعة
جنرال أميركي: إسرائيل لم تتحضر للحرب وأوقعت نفسها في "نيران صديقة"
منذ13 ساعة
قائد عسكري أميركي: الصواريخ والمسيّرات الحوثية تضرب الهدف خلال 75 ثانية
منذ13 ساعة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ116 من العدوان الإسرائيلي على غزة
منذ13 ساعة
جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم
منذ14 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مكافآت للاعبين بعد تخطي العراق.. ونهاية حزينة للدردور مع "النشامى"
رياضة محلية
|
منذ 12 دقيقة
"النشامى" في آسيا.. فريق يطمح لتدوين اسمه ضمن "مفاجآت منصة التتويج"
رياضة محلية
|
منذ 14 دقيقة
دقائق مجنونة للمنتخب الوطني تنتهي بفرح عارم في الشارع الرياضي
رياضة محلية
|
منذ 16 دقيقة
صقيع
كاريكاتير - حمزة حجاج
|
منذ 16 دقيقة
أبو السعود وناغوج يمثلان "الجمباز" في سلسلة كأس العالم
رياضة محلية
|
منذ 17 دقيقة
اتحاد عمان والأرثوذكسي يواصلان صدارتهما لـ"سلة الناشئين".. و7 مباريات اليوم
رياضة محلية
|
منذ 18 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟
ترجمات
|
منذ24 ساعة
حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها
ترجمات
|
منذ24 ساعة
كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة
ترجمات
|
28 كانون الثاني 2024
كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي للقطاع؟
ترجمات
|
27 كانون الثاني 2024
الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن
ترجمات
|
27 كانون الثاني 2024
غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية
ترجمات
|
26 كانون الثاني 2024