الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.

وكانت وسائل الإعلام العبرية أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك القطاع، أطلق النار على زملائه بسبب "كابوس"، كما قتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".اضافة اعلان
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