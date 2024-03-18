الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: لا مؤشرات على مقتل أو جرح أي من قادة حماس

عناصر من حماس - (أرشيفية)
عناصر من حماس - (أرشيفية)
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر لم تسمهم، أنه لا مؤشرات على مقتل أو جرح أي من قادة حركة حماس الكبار ولا على تحرير مزيد من "الرهائن".اضافة اعلان

وفي اليوم الـ164 للحرب على غزة، وثامن أيام شهر رمضان المبارك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى واعتقال العشرات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه ينفذ عملية محدودة بعد ورود معلومات بأن مسؤولين من حماس يعملون داخل المجمع.

من جانبها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء وقالت إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع "دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال "وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

ورأت أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد "جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".
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