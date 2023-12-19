إعلام عبري: مقتل 9 ضباط وجنود بينهم 4 من قوات النخبة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود إسرائيليين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وسائل الإعلام إن 48 جنديا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان



وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل ضابط وجندي من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.



وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.-(وكالات)