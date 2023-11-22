الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام غربي: 4 آلاف أوكراني هربوا من إسرائيل إلى وطنهم

إعلام غربي: 4 آلاف أوكراني هربوا من إسرائيل إلى وطنهم
إعلام غربي: 4 آلاف أوكراني هربوا من إسرائيل إلى وطنهم
اتهم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وفي أوكرانيا.
اضافة اعلان
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء: "قرر أربعة آلاف لاجئ من إسرائيل يحملون جوازات سفر أوكرانية العودة إلى أوكرانيا، لأن الوضع آمن هناك، على حد تعبيرهم. أيها الزملاء، فكروا في هذا: إنهم يفضلون العودة إلى وطنهم من إسرائيل، التي كما تعلمون جيدا، أكثر أمانا بعشرات، إن لم يكن مئات المرات، من قطاع غزة، الذي يتم تدميره بالكامل أمام أعيننا".

وأشار نيبينزيا إلى أن الممثلين الغربيين يفضلون تجاهل هذا الوضع بسبب "معاييرهم المزدوجة"، وقال: "أكرر مرة أخرى سؤالي الذي طرحته في الاجتماع السابق حول الوضع الإنساني في أوكرانيا: كم عدد الاجتماعات التي عقدتموها حول الوضع الإنساني في غزة خلال كل هذا الوقت؟ سأجيبكم: ولا واحد".

وأضاف: "تفضلون بدلا من ذلك الترويج للأكاذيب والافتراءات حول الهجمات الروسية المزعومة على المدنيين في بلد - وأكرر مرة أخرى - يسعى لاجئون من إسرائيل للعودة إليها".RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قوات امريكية في العراق

أميركا تشن غارات في العراق ردا على استهداف قواتها

منذ 44 دقيقة
بقايا مبان في غزة إثر القصف الوحشي لطائرات الاحتلال - (وكالات)

41 شهيدا وعشرات المفقودين بغارات إسرائيلية ليلية على غزة

منذ 47 دقيقة
مجلس الأمن

مجلس الأمن يناش قضية فلسطين اليوم

منذ1 ساعة
عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس

حماس تنعى قائدا كبيرا

منذ1 ساعة
"نيويورك تايمز": إدارة بايدن حذرت إسرائيل من خطورة مهاجمة "حزب الله"

بايدن يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

منذ1 ساعة
07152644-a764992b-c08c-4ce1-8bab-39cefcdbabf2

صندوق إماراتي يسعى للاستحواذ على "تلغراف"

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

دلائل خسارة إسرائيل معركة الإعلام والانطباع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن في قلب المعركة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 