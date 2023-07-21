الجمعة 21 تموز 2023
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إقالة سفير أوكرانيا في لندن واستقالة وزير الثقافة.. ماذا يحدث لزيلينسكي؟

زيلينسكي
زيلينسكي
يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يواجه بعض "الخصومة" في حكومته، إذ أشارت تقارير إلى أنه عزل سفير بلاده في لندن، فيما أعلن وزير الثقافة استقالته بعد مطالبة الرئيس بإقالته.اضافة اعلان
تفصيلا، أقال الرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة، السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، وهو شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، وفقاً لمرسوم نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
خلفية الإقالة:
لا يذكر المرسوم أسباب قرار إقالة السفير بريستايكو.
السفير كان قد انتقد مؤخراً رئيسه زيلينسكي، معرباً عن أسفه لـ"سخريته" التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس.
وزير الدفاع البريطاني طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدّمها حلفاؤها.
والاس قال إن بلاده ليست "متجر أمازون" لإمدادات الأسلحة.
والاس أعلن استقالته من منصبه في حكومة ريشي سوناك بدءا من سبتمبر المقبل.
واليوم الجمعة، كشفت تقارير إعلامية أوكرانية أن وزير الثقافة ألكسندر تكاتشينكو أعلن استقالته من منصبه، بعد مطالبة الرئيس الأوكراني بإقالته.
قال تكاتشينكو إنه اتخذ قراره بسبب موجة من سوء الفهم حول أهمية الثقافة أثناء النزاع، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن موقع "لينتا" الإعلامي الأوكراني.
أضاف: "لا تقل أهمية الأموال الخاصة والميزانية خلال الحرب من أجل الثقافة عن أهمية الطائرات بدون طيار، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا".
وكان زيلينسكي اقترح أمس الخميس على رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال استبدال وزير الثقافة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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