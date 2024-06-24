"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، أن حوالي 21 ألف طفل بقطاع غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتقلوا أو دفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

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وقالت المنظمة في بيان ومقرها بريطانيا اليوم الاثنين، إن "عدد الأطفال المنفصلين عن أهاليهم ارتفع بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح جنوب القطاع، وأن الذين يقومون بحماية الأطفال غير المحميين يتعرضون لضغوط"، مشيرة الى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما يزالون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مقابر مجهولة.



وأكدت المنظمة اعتقال عدد غير معروف من الأطفال، متوقعة أنه تم إخراجهم من قطاع غزة.



ولفتت المنظمة إلى أن جثث الذين دفنوا تحت الأنقاض أو احترقوا حتى الموت في الخيام خلال الهجمات الإسرائيلية بات من الصعب التعرف عليها.



من جانبه قال المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط، جيريمي ستونر، "إنه من تعذيب الأهالي أن لا يعرفوا مكان أحبائهم"، مضيفا أنه لا ينبغي لأي والد أن يحفر في الأنقاض أو المقابر الجماعية للعثور على طفله، ولا ينبغي أن يبقى أي طفل وحيدا غير محمي في منطقة حرب.



وشبَّه ستونر غزة بـ"مقبرة الأطفال"، مذكِّرا بأن الخطر على الأطفال الأحياء والمفقودين لا يزال مستمرا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل للعثور على الأطفال المفقودين، ولمّ شملهم مع أهاليهم إنْ كانوا على قيد الحياة.