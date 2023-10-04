الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

إيران: اتهامات لـ"شرطة الأخلاق" بالاعتداء على فتاة بسبب ملابسها

تنحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.
تنحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.
اتهمت منظمة حقوقية "شرطة الأخلاق" بإيران بـ"الاعتداء الجسدي الشديد" على فتاة بسبب عدم التزامها بالحجاب الإلزامي ودخلت على إثره في غيبوبة، لكن السلطات نفت ذلك، فيما قالت وسائل إعلام رسمية أنها "فقدت الوعي" لانخفاض ضغطها.اضافة اعلان

قالت منظمة "هنكَاو" التي تتخذ من النرويج مقرا لها (الثلاثاء الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2023) إن "آرميتا كَراوند ( 16 عاما) دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".

وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما اعتبرته الشرطة عدم التزا (كَراوند) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة الى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".

وتداول مستخدمون على منصات التواصل شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع كراوند لداخل إحدى عربات قطار الأنفاق. وبدا أن كراوند لم تكن تغطي رأسها بحجاب. ونفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي وقوع "أي خلاف لفظي أو جسدي" بين الطالبة كَراوند و"الركاب أو المسؤولين في المترو". وقال لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن "بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الفتاة فقدت توازنها بسبب انخفاض ضغط الدم واصطدمت رأسها بحافة القطار، ثم حملها أصدقاؤها من عربة المترو واتصلوا بخدمات الطوارئ ، وفقا لتقارير رسمية.

وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.

وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية أفادت الإثنين بأن مراسلتها مريم لطفي أوقفت لدى زيارتها مستشفى فجر لتغطية قضية كراوند، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق. 
وأعادت الحادثة التذكير عبر منصات التواصل  بوفاة الإيرانية الكردية جينا مهسا أميني  في 16 أيلول/سبتمبر إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. -دوتشيه فيليه

اقرأ أيضاً: 
مهسا أميني: الشابة الإيرانية التي ذهبت في رحلة عائلية وعادت جثة إلى مدينتها
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جنود روس

ماذا نعرف عن "كتائب العقاب" الروسية التي تقاتل على الخطوط الأمامية في أوكرانيا؟

منذ4 ساعة
الأونروا

بايدن يفرج عن 75 مليون دولار لتمويل الأونروا

منذ6 ساعة
مجلس النواب عزل مكارثي من رئاسته بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

منذ7 ساعة
صورة متداولة لعناصر "كتائب العقاب"

بأسلوب ستالين.. روسيا تنشر "كتائب العقاب" في أوكرانيا

منذ17 ساعة
64% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق ينظرون "بشكل سلبي" إلى تناول لحوم الكلاب

كوريا الجنوبية تستعد لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب

03 تشرين الأول 2023
بايدن ومودي ومحمد بن سلمان

هل يستطيع مشروع الممر الهندي الأوروبي منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية؟

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ17 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 