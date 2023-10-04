إيران: اتهامات لـ"شرطة الأخلاق" بالاعتداء على فتاة بسبب ملابسها

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قالت منظمة "هنكَاو" التي تتخذ من النرويج مقرا لها (الثلاثاء الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2023) إن "آرميتا كَراوند ( 16 عاما) دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما اعتبرته الشرطة عدم التزا (كَراوند) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة الى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".وتداول مستخدمون على منصات التواصل شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع كراوند لداخل إحدى عربات قطار الأنفاق. وبدا أن كراوند لم تكن تغطي رأسها بحجاب. ونفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي وقوع "أي خلاف لفظي أو جسدي" بين الطالبة كَراوند و"الركاب أو المسؤولين في المترو". وقال لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن "بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها".وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الفتاة فقدت توازنها بسبب انخفاض ضغط الدم واصطدمت رأسها بحافة القطار، ثم حملها أصدقاؤها من عربة المترو واتصلوا بخدمات الطوارئ ، وفقا لتقارير رسمية.وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية أفادت الإثنين بأن مراسلتها مريم لطفي أوقفت لدى زيارتها مستشفى فجر لتغطية قضية كراوند، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.وأعادت الحادثة التذكير عبر منصات التواصل بوفاة الإيرانية الكردية جينا مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. -دوتشيه فيليه