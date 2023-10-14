السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران: الحلول السياسية لأزمة غزة قد تنتهي خلال ساعات

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "الوجود الأميركي إلى جانب إسرائيل يثبت أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار".
وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن إيران اقترحت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة.اضافة اعلان
وتابع: "يجب وقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة فورا، والمقاومة وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب، وهي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وبإمكانها القيام لوحدها بأي إجراء تراه مناسبا وتلبية جميع احتياجاتها الدفاعية.
وكشف أنه أكد في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة المتابعة القانونية لجرائم إسرائيل، وسيجري اتصالات وسيعقد اجتماعات دبلوماسية لوقف الجرائم الصهيونية.
وأشار عبد اللهيان إلى أن "الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته وعملية طوفان الأقصى أثبتت ذلك، ورد المقاومة سيجعل الجميع يندمون وسيغير خارطة الأراضي المحتلة".
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "ما نراه من تهجير قسري في غزة يدل على أن الاحتلال يعيش حالة تخبط وصدمة غير مسبوقة، وطهران والرياض متفقتان على دعم فلسطين وإدانة جرائم إسرائيل ضد المدنيين".
وشدد على أن الحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك.
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