الجمعة 07 تموز 2023
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إيران تحتجز ناقلة تحمل 900 طن من "الوقود المهرب"

علم إيران
علم إيران
أفاد تقرير لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة تحمل 900 طن متري من "الوقود المهرب" وطاقما من 12 فردا بناء على أمر محكمة.اضافة اعلان
وأفادت الوكالة من ميناء بندر عباس بجنوب إيران أن "سفن دورية تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج الفارسي أوقفت بحكم قضائي سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم".
ولم تُقدَّم تفاصيل أخرى عن الناقلة.
وتكافح إيران، التي لديها بعض من أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها، عمليات تهريب الوقود المتفشية.
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الخميس، إنها على علم بمحاولة الحرس الثوري الاستيلاء على ناقلة صغيرة ترفع علم تنزانيا على بعد 59 ميلا بحريا تقريبا شمال شرقي مدينة الدمام السعودية.
رويترز
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