 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تحذر من "حرب إبادة" إذا هاجمت إسرائيل لبنان

حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال -(أرشيفية)
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الجمعة، إنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فسوف تندلع حرب إبادة".

وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".اضافة اعلان

وكان الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قال قبل أسبوع إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود جماعة حزب الله للتهديد.

وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان "يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع".

وكان حزب الله المدعوم من إيران قد بدأ في مهاجمة إسرائيل بعد فترة وجيزة من عملية السابع من أكتوبر، التي أشعلت الحرب في غزة. وتبادل الجانبان الضربات منذ ذلك الحين.

وقال حزب الله إنه لن يتوقف حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.-(رويترز)
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