إيران تحذر من "حرب إبادة" إذا هاجمت إسرائيل لبنان

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وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".وكان الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قال قبل أسبوع إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود جماعة حزب الله للتهديد.وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان "يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع".وكان حزب الله المدعوم من إيران قد بدأ في مهاجمة إسرائيل بعد فترة وجيزة من عملية السابع من أكتوبر، التي أشعلت الحرب في غزة. وتبادل الجانبان الضربات منذ ذلك الحين.وقال حزب الله إنه لن يتوقف حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.-(رويترز)