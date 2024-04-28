الأحد 28 نيسان 2024
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إيران تدرس توفير "شيشة الأكسجين" داخل المقاهي

متجر لبيع الشيشة في إيران- تعبيرية
متجر لبيع الشيشة في إيران- تعبيرية

تفكر وزارة الصحة الإيرانية، في طرح نوع خاص من الأرجيلة يسمى "شيشة الأكسجين"، في بعض المقاهي داخل البلاد، وذلك وسط تحذيراتها من زيادة استخدام الأرجيلة التقليدية بين النساء والرجال، وما ينتج عن ذلك من أضرار صحية.

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وأكد مدير مشروع دراسة مراجعة "شيشة الأكسجين"، الدكتور غلام رضا حيدري، في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن "شيشة الأكسجين" مطابقة لمعايير وزارة الصحة، وذلك لأن كمية غازات الأكسجين والنيتروجين داخلها منظمة وموحدة، وقد مرت حوالي 10 سنوات على براءة الاختراع الرسمية لهذا الجهاز في الدولة".


ونفى حيدري أنباءا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخدام "غاز الضحك" في "شيشة الأكسجين".

وعن تركيب غازات "شيشة الأكسجين"، أوضح حيدري: "تبلغ نسبة الأكسجين في تركيب الغازات المستخدمة في شيشة الأكسجين حوالي 80%، ويمكن إضافة النيتروجين إلى تركيبة الغازات بنسبة 5%".


وتابع: "كما أن "شيشة الأكسجين" تحتوي على "الإينتونوكس"، وهو غاز غير ضار وقد أجريت العديد من الدراسات عليه في جميع أنحاء العالم، وتشير نتائج هذه الدراسات إلى عدم ضرر منه، ولا يسبب الإدمان".


وفيما أشار الدكتور غلام رضا حيدري، إلى أن نتائج دراسته أظهرت أن حالة تنفس الأشخاص الذين استخدموا "شيشة الأكسجين" كانت أعلى تماما من حالة الأشخاص العاديين، إلا أنه شدد أن الرأي النهائي بشأن اعتماد "شيشة الأكسجين" في طهران، يحتاج إلى مزيد من إجراء التحقيقات الدقيقة، موضحا أنه يعتزم تقييم الأشخاص الذين يستخدمونها في 10 مقاطعات في البلاد. سبوتنيك 

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