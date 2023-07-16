الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إيران تعلن عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا

حسن نصرالله وبوتين
حسن نصرالله وبوتين
أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن هناك مخططا للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا.

وقال الوزير الإيراني، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، اليوم الأحد، إن "هناك مخططا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكة الكهرباء الروسية عبر مسارين أولهما أذربيجان وثانيهما عبر أرمينيا ومن ثم جورجيا".اضافة اعلان

وكان مجلس الوزراء الروسي، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية.

وذكر المجلس في بيان أنه "يجرى مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران على أساس التسليم الكامل، بطاقة إجمالية مركّبة لا تقل عن 100 ميغاواط".

وأضاف المجلس أن ذلك سيكون بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع محطات الكهرباء العاملة بطاقة الرياح على الحدود مع أفغانستان وعلى ساحل بحر قزوين الإيراني وذلك على أساس عقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً.

وكانت روسيا قد استضافت الدورة الـ16 للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر 2022.

وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدين، ومناقشة الاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.

كما تناولت العراقيل التي تمنع فتح ممر النقل الدولي "شمال جنوب" الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس

نائبة الرئيس الأميركي تدعو للاستثمار في "تقليص السكان" منذ23 ساعة

بوتين و بريغوجين

ما هو عرض "الشعر الرمادي" الذي طرحه بوتين و رفضه بريغوجين؟ 15 تموز 2023

سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش

سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش 15 تموز 2023

برق - (تعبيرية)

وفاة 10 أشخاص بسبب البرق في الهند 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
زيلينسكي

روسيا تتلقى "مساعدة غير متوقعة" من زيلينسكي

منذ3 ساعة
237776

روسيا تعلن إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق سيفاستوبول بالقرم

منذ6 ساعة
228762

لمن يستمع سيد الكرملين ؟ الدائرة الضيقة حول بوتين

25 حزيران 2023
بوتين يتوسط قائد فاغنر يفغيني بريغوجين (يمين) ولوكاشينكو

الكرملين يكشف أبرز بنود الاتفاق الذي أنهى تمرد فاغنر

25 حزيران 2023
اقرأ أيضا
التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين

التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين

منذ2 ساعة
زيلينسكي

روسيا تتلقى "مساعدة غير متوقعة" من زيلينسكي

منذ3 ساعة
AP23197192951074

يلين تتحدث عن أولويات واشنطن الاقتصادية من الهند

منذ6 ساعة
إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز في بيت لحم

إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز في بيت لحم

منذ6 ساعة
237776

روسيا تعلن إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق سيفاستوبول بالقرم

منذ6 ساعة
عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 