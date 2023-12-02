السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تعلن مقتل 2 من مستشاري الحرس الثوري في قصف إسرائيلي على سوريا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

قتل اثنان من مستشاري الحرس الثوري الإيراني العسكريين في سوريا جرّاء القصف الإسرائيلي الأخير، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".


وعلنت هيئة العلاقات العامة في الحرس الثوري، عن "ارتقاء شهيدين أثناء قيامهم بالمهمة الاستشارية على جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا بالعدوان الصهيوني"، بحسب الوكالة.

اضافة اعلان


وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، بأن "حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دميتري مدفيديف

مدفيديف: أميركا وكلابها يواصلون تسميم الحياة على كوكبنا

منذ 37 دقيقة
الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

ماذا ينتظر غزة وكيف سترد القسام؟.. اللواء الدويري يُجيب

منذ5 ساعة
عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

منذ6 ساعة
إسرائيل تعلن استهداف خلية داخل الأراضي اللبنانية

إسرائيل تعلن استهداف منطقة داخل الأراضي اللبنانية

منذ7 ساعة
كيشيدا فوميو

اليابان تأمل في تهدئة التوتر بغزة

منذ7 ساعة
95d9d9a9-eab0-4d22-9b79-93aab5faed90

المدير السابق لوكالة “سي آي إيه” يشكك لأول مرة في قدرات الاستخبارات الإسرائيلية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 