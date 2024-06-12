 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تنصح إسرائيل بعدم السقوط من "حفرة غزة إلى بئر لبنان"

وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني

أفاد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، بأن "طهران لن تسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها في لبنان.

وقال باقري كني، في تصريحات له، إن "المقاومة في فلسطين ولبنان قوية لدرجة أنها لن تسمح للصهاينة بتحقيق أي من أهدافهم"، مضيفا: "ننصح إسرائيل بعدم السقوط من حفرة غزة إلى بئر لبنان".

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وتابع: "ربما قبل عام أو ثمانية أشهر لم يكن الصهاينة يصدقون أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية سيطلبون اعتقال رئيس الوزراء ووزير الحرب الصهيوني". وكالات

 

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