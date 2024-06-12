إيران تنصح إسرائيل بعدم السقوط من "حفرة غزة إلى بئر لبنان"

أفاد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، بأن "طهران لن تسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها في لبنان.



وقال باقري كني، في تصريحات له، إن "المقاومة في فلسطين ولبنان قوية لدرجة أنها لن تسمح للصهاينة بتحقيق أي من أهدافهم"، مضيفا: "ننصح إسرائيل بعدم السقوط من حفرة غزة إلى بئر لبنان".

اضافة اعلان



وتابع: "ربما قبل عام أو ثمانية أشهر لم يكن الصهاينة يصدقون أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية سيطلبون اعتقال رئيس الوزراء ووزير الحرب الصهيوني". وكالات

اقرأ أيضاً:

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏